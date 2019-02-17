Париж, 17 февраля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Более 1600 человек на северо-востоке Парижа были эвакуированы в связи с началом операции по обезвреживанию бомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщила 17 февраля в своём Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

(сс) Stephanie LeBlanc Оцепление. Париж, Франция

Жителям района Ла Шапель в Париже и соседнего города Се-Дени было предписано 17 февраля в 6 часов утра покинуть район и проследовать к месту эвакуации. Для эвакуированных были предоставлены спортзалы и муниципальные здания.

Кроме того, в указанных районах было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение вплоть до завершения операции по разминированию бомбы.

Вокруг места размещения и дальнейшего обезвреживания снаряда организованы в целях безопасности два охраняемых периметра.

Предполагается, что сапёры поместят снаряд в специально вырытую камеру на глубине около 200 метров, а затем взорвут.

Напомним, что бомба времён Второй мировой войны была обнаружена в Париже 4 февраля и размещена на строительной площадке возле кольцевой автодороги в районе пригорода Сен-Дени до дальнейшего обезвреживания.