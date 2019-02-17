Кемерово, 17 февраля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Кемеровской области. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария

ДТП произошло на 4 километре автотрассы Кемерово — Анжеро-Судженск. По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля Opel Astra с пассажирским автобусом.

Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с пассажирским автобусом. Погибли водитель и пассажир автомобиля Opel Astra, три пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП в Тверской области. Здесь столкнулись сразу восемь автотранспортных средств. В результате ДТП никто не пострадал.