Тампа, США, 17 февраля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Российский голкипер хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский провел свой шестой матч в сезоне и восемнадцатый в составе команды со нулевым счетом в игре его клуба с командой «Монреаль Канадиенс» и вышел на первое место в истории «Тампы» по данному показателю, сообщает 17 февраля официальный twitter клуба.

(сс) Michael Miller Андрей Василевский

Предыдущее достижение принадлежало голкиперу Бену Бишопу, ныне играющему за команду «Даллас Старз», который, выступая в составе «Тампы» с 2013 по 2017 годы, оформил 17 шут-аутов в матчах за клуб.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее команда «Тампа-Бэй Лайтинг» победила со счетом 3:0 хоккеистов «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче. Василевский, который отразил 20 из 20 бросков по его воротам, был признан первой звездой игры за свой шут-аут.