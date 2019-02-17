Гавана, 17 февраля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Ещё один пострадавший от торнадо в Гаване скончался в медучреждении кубинской столицы. Число жертв стихии, таким образом, увеличилось до семи человек. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Кубы.

Максим Додонов ИА Красная Весна Набережная Малекон. Гавана, Куба

Ещё восемь пострадавших находятся в больницах. Общее число пострадавших составило около 200 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате удара стихии по Кубе.

Стоит отметить, что торнадо, внезапно обрушившийся на Гавану 28 января этого года, был первым стихийным бедствием такого рода, зафиксированным на острове за всю историю наблюдений. В результате разгула стихии были повреждены около 1,2 тысячи жилых домов, оборваны линии электроснабжения.