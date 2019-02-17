Донецк, 17 февраля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ за минувшие сутки составило 14 раз. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Разрушения после обстрела со стороны ВСУ. ДНР

По территории ДНР военнослужащими Украины применялось следующее вооружение: миномёты калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

Под обстрел попали следующие населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Изотова), Гольмовский, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-Центр»), Спартак, Старомихайловка, Александровка, Коминтерново.

В результате обстрелов со стороны ВСУ получила ранение бедра женщина 1949 года рождения, жительница посёлка Докучаевск.

Также получили повреждения жилые строения: один жилой дом в посёлке Докучаевск (повреждено остекление) и пять жилых домов в населённом пункте Старомихайловка (у всех строений повреждена кровля).

Общее количество боеприпасов, выпущенных боевиками ВСУ по территории ДНР, составило 124 единицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 19 случаях нарушения режима прекращения огня военнослужащими ВСУ за сутки. При этом количество боеприпасов, применённых военнослужащими Украины, составило 259 единиц.