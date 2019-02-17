Денвер, США, 17 февраля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» нанес крупное поражение с нулевым счетом команде «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 17 февраля «Матч ТВ».

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

Игра, проходившая на льду арены «Пепси-центр» в Денвере, закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Заброшенных шайб пришлось ждать до третьего периода. Счет в матче открыл российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (45-я минута), позднее также записавший в свой актив одну результативную передачу. Также по шайбе на счету Зака Сэнфорда (45-я) и Джейдена Шварца (59-я в пустые ворота).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов смог отразить 30 из 32 бросков по его воротам. Другие российские участники матча не отметились в игре результативными действиями.

Отметим, по итогам игры, «Сент-Луис» с 65 очкам находится на шестом месте западной конференции. «Колорадо» там же с 59 очками на одиннадцатой позиции.