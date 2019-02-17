Новосибирск, 17 февраля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Крупный пожар на складе продовольствия в Дзержинском районе Новосибирска ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Открытое горение на складе было ликвидировано в 12:14 по местному времени. В данный момент проиходит проливка конструкций и разбор завалов.

В ликвидации пожара принимали участие 88 человек личного состава и 21 единица техники. Был привлечён специальный пожарный поезд, обеспечивавший бесперебойную подачу воды, а также спецтехника для дымоудаления.

Площадь возгорания на пике составила 960 кв. метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние складские строения.

На месте пожара работали специалисты по мониторингу состояния окружающей среды. Лабораторные исследования не выявили в жилой зоне вредных химических веществ, опасных для жизни и здоровья людей.

В данное время начата работа по установлению причин возгорания. Идёт оценка материального ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на складе в Новосибирске. Информация о возгорании поступила в 08:41 по местному времени (04:41 мск)