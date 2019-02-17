Озёрск, Челябинская область, 17 февраля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В челябинском Озёрске сотрудники детского сада извинились перед матерью ребёнка, забытого воспитательницей на веранде. Об этом женщина написала в соцсетях.

(сс) Brandon Wong Ребенок на качелях

Также ей пообещали, что впредь будут более внимательно следить за детьми и такого не повторится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 15 февраля. Плач с запертой веранды услышали местные жительницы, которые и забили тревогу. По некоторым данным, двухлетний мальчик провёл один на веранде 10−15 минут.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. СКР начал проверку по факту ЧП.