Киев, 17 февраля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Сергей Каплин в ходе телевизионной передачи не смог отличить официальную программу Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) от собственных предвыборных обещаний. Инцидент произошел в эфире шоу Hate Night Live, пишет на своей странице в Facebook телеведущий Юрий Гудименко.

(сс) Kharkivian (Сергій Петров) Билборд с кандидатом в президенты Украины Сергеем Каплиным

По словам Гудименко, в ходе шоу Hate Night Live он зачитал несколько пунктов программы, после чего кандидат Каплин около 20 минут их комментировал, спорил с оппонентами и защищал изложенные в программе положения. Также Каплин рассказывал, как он будет менять законодательство в случае победы на выборах президента Украины.

Через какое-то время Гудименко не выдержал и заявил, что ту программу, которую он зачитал, писал на Каплин, а Адольф Гитлер и другие нацисты для НСДАП.

Гудименко указал Каплину, что он совершенно не знает собственных предвыборных тезисов, но Каплин не растерялся и заявил, что пункты программы НСДАП довольно схожи с его собственной программой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала на этих выборах 44 кандидата, что является рекордом.