Тампа, США, 17 февраля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» победил с нулевым счетом хоккеистов «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 17 февраля «Спорт-Экспресс».

(сс) WalterPro Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг». Амали-Арена, Тампа

Игра проходила на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл российский форвард «Тампы» Никита Кучеров (43-я минута), удачно реализовавший большинство. Также отличились представители хозяев Янни Гурд (44-я) и Тайлер Джонсон (57-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил в матче шут-аут, отразив 20 из 20 брошенных по его воротам шайб.

Отметим, по итогам игры «Тампа» продолжает лидировать в восточной конференции НХЛ с 92 очками, имея преимущество на идущим вторыми «Нью-Йорк Айлендерс» в 16 очков и в 15 очков над лидером Запада «Калгари Флэймз». «Монреаль» с 69 очками находится на седьмой позиции восточной конференции.