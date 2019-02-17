Сеул, 17 февраля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung не будет выпускать новых устройств для воспроизведения Blu-ray дисков. Об этом сообщает Forbes.

(сс) LeeJeongSoo Samsung

Blu-ray диски, являющиеся оптическими носителями с повышенной плотностью данных, используются для записи видео высокого качества.

По данным издания, ранее в Samsung планировали выпустить новое устройство для воспроизведения Blu-ray дисков в 2019 году, однако позже в компании пересмотрели планы. Ожидается, что проигрыватель Samsung UBD-K8500, выпущенный в 2017 году, станет последним устройством для Blu-ray дисков.

Некоторые эксперты считают, что Samsung отказывается от производства такого типа устройств из-за того, что компания не может занять достаточно крупной доли рынка. Другие же предрекают смерть самому формату Blu-ray, считая, что его заменят современные сервисы потокового видео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года эксперты компании WitsView посчитали, что доля телевизоров, поддерживающих воспроизведение видео в формате 8K, составит около 0,2% от всех мировых поставок телевизоров в 2019 году.

Эксперты считают, что индустрия еще не готова к массовому выпуску таких телевизоров из-за их высокой стоимости и недостаточности видео такого качества.