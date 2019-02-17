Озёрск, Челябинская область, 17 февраля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Воспитательница, забывшая на веранде детского сада Озёрска Челябинской области ребёнка, 15 февраля работала первый день. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Игровая площадка в детском саду

«Воспитательница оказалась молоденькой девушкой, и это был её первый рабочий у день…», — приводит издание 74.ru слова одной из местных жительниц. которая услышала с веранды плач и подняла тревогу.

Инцидент буквально взорвал соцсети. Пользователи выражают возмущение по поводу невнимательности воспитательницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двухлетнего мальчика забыли на веранде 15 февраля. Под замком он просидел несколько минут. СКР начал проверку по факту произошедшего