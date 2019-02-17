Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Петербургская девочка-подросток отправлена в больницу с подозрением на перелом позвоночника после падения наледи. Об этом сообщили 17 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крышах домов в Санкт-Петербурге

Информация о госпитализации 13-летней девочки поступила минувшей ночью в полицию Выборгского района Петербурга.

Школьницу забрали в больницу из своей квартиры в одном из домов по Юкковскому шоссе, с подозрением на компрессионный переломом позвоночника и ушибом поясничной области. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

«По предварительным данным, у дома на нее у дома упала наледь с крыши. Проводится проверка», — отметили в Главке МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 9 февраля, лед с крыши дома 17 по Загородному проспекту упал на голову девятилетней школьницы. Девочка в тяжелом состоянии находится в детской больнице. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В понедельник, 11 февраля, в центре города, на Лермонтовском проспекте, кусок льда упал на 15-летнюю ученицу седьмого класса. Девочка с травмами головы была госпитализирована. Идет доследственная проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

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Продолжается следствие по факту гибели студента Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета и ранения другого студента после падения наледи со здания вуза, произошедшего 5 февраля. Проректор вуза арестован.