Питтсбург, США, 17 февраля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уступил команде «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 17 февраля Sport 24.

(сс) Dan4th Nicholas Вратарь хоккейной команды «Питтсбург Пингвинз»

Встреча проходила в Питтсбурге и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

Уже к 39-й минуте встречи хозяева проигрывали со счетом 5:2, так велико было преимущество гостей на льду. В третьем периоде «Питтсбург» прибавил, однако смог только благодаря дублю Малкина сократить разрыв счета до минимального.

У победителей голы забили Эндрю Манджапане (8-я минута), Михаэль Фролик (22-я), Остин Чарник (24-я) Трэвис Хэмоник (37-я) и забивший победный гол Сэм Беннет (39-я).

У «Пингвинз» шайбы на счету Джейка Гюнцеля (18-я), Сидни Кросби и оформившего в матче дубль российского форварда Евгения Малкина (46-я, 55-я), который также сделал одну результативную передачу в матче и был признан второй звездой игры.

Отметим, по итогам игры «Калгари» с 77 очками возглавляет западную конференцию НХЛ, а «Питтсбург» с 67 очками находится на девятой позиции востока.