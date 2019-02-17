Улан-Удэ, 17 февраля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл в административном здании в поселке Багдарин Баунтовского района Бурятии. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании в посёлке Багдарин поступило в ГУ МЧС ночью с 16 на 17 февраля. Ко времени прибытия первого подразделения пожарных на место происшествия в здании горели помещения на первом и втором этаже, с чердака шёл сильный дым.

В здании находятся сразу несколько учреждений: школа искусств, общежитие больницы, центр занятости, редакция газеты, отдел культуры. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимают участие 9 человек личного состава и три единицы техники. Пожар локализован, о полной ликвидации пока не сообщалось.

Устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, а также виновное лицо. Идёт оценка материального ущерба. На месте происшствия работают дознаватели.

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