Каир, 17 февраля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A будет запущен с космодрома Байконур 21 февраля. Об этом сообщает Middle East News Agency.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Байконур

Планируемую дату запуска спутника египетскому агентству сообщил советник госкорпорации «Роскосмос» в Египте Хуссейн аш-Шафеи.

Отметим, спутник EgyptSat-A является третьим египетским спутником дистанционного зондирования земли серии EgyptSat. Спутники этой серии были разработаны в ракетно-космической корпорации «Энергия». EgyptSat-A превосходит предыдущий спутник EgyptSat-2 по тактико-техническим характеристикам. В частности, были усовершенствованы оптико-электронная система и бортовой комплекс управления, а также он оснащён солнечными батареями с увеличенным КПД.

Напомним, запуск спутника EgyptSat-2 состоялся 16 апреля 2014 года с космодрома Байконур. В мае 2015 года возникли проблемы в работе бортового цифрового вычислительного комплекса, после сбоя спутник перешёл в закрытый режим работы. Отказ спутника EgyptSat-2 был признан страховым случаем, эксперты решили, что вычислительный комплекс вышел из строя из-за воздействия неблагоприятных условий космоса.