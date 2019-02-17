Москва, 17 февраля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации в скором времени перестанет запускать космические аппараты военного назначения с космодрома «Байконур» в Казахстане. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил первый заместитель командующего космическими войсками воздушно-космических сил России Игорь Морозов.

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По словам Морозова, в 2019 году будет один единственный запуск российского военного космического аппарата с космодрома «Байконур». После этого запуска уже других аналогичных запусков с космодрома «Байконур» не будет.

«После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома «Плесецк», — сказал Морозов.