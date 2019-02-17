Хартфорд, США, 17 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков, являющийся бывшим чемпионом Bellator, уступил французу Чейку Конго на турнире Bellator 216, проходящем в Анаксвилле (США), сообщает 17 февраля «Матч ТВ».

(сс) Mike Searson at English Wikipedia Виталий Минаков

Бой проходил в очень ровной и плотной борьбе и начался с опасных атак обоих бойцов. Во втором раунде российский боец сделал попытку нанести французу несколько жестких ударов, однако они не смогли достичь цели. В третьем раунде Виталию Минакову удалось повалить Конго и перевести бой в партер, однако в концовке он допустил несколько точных попаданий в челюсть от француза.

В итоге судьи единогласным решением со счетом — 30−27, 29−28, 29−28, присудили победу Чейку Конго.

Отметим, это первое поражение 34-летнего Виталия Минакова в карьере, также на его счету 21 победа, из которых 12 — нокаутом. Последний бой на турнирах Bellator Минаков провел весной 2014 года и тогда он также встречался с Конго. Победу в том бою судьи единогласно отдали российскому бойцу.

На счету 43-летнего Конго теперь 30 побед (14 — нокаутом) при 10 поражениях. Теперь француз может претендовать на бой с обладателем титула чемпиона Bellator Райаном Бейдером.