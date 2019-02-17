Петропавловск-Камчатский, 17 февраля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Столб пепла высотой три километра над уровнем моря выбросил вулкан Карымский на полуострове Камчатка. Об этом вечером 16 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

(сс) Russell Neches Карымский вулкан

Выброс пепла был зафиксирован днём 16 февраля группой наблюдения за вулканической активностью (KVERT). Высота вулкана Карымский составляет 1486 метров над уровнем моря, столб пепла составил три километра в высоту.

Учитывая направление ветра, шлейф пепла распространяется на северо-восток от вулкана в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пепла населённых пунктов нет. Выпадение пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Вулкану присвоен самый высокий, «оранжевый» код авиационной опасности. Все туристические компании извещены об опасности походов на вулкан Карымский. ГУ МЧС по региону настоятельно рекомендует не водить туристические группы на вулкан и на маршруты, пролегающие рядом с ним.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении Камчатского вулкана Безымянный. Выброс пепла при извержении составил 6 километров над уровнем моря.