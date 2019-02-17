Озёрск, Челябинская область, 17 февраля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку по информации СМИ о двухлетнем мальчике, которого воспитатель ясельной группы детского сада в городе Озёрске якобы забыла на закрытой уличной веранде после прогулки. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.

(сс)kheinz Ребенок

Напомним, ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в одном из детских садов городе Озёрска воспитатель после прогулки оставила на закрытой уличной веранде двухлетнего мальчика.

Плач мальчика услышала женщина, которая проходила возле здания детского сада.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.