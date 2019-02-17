Москва, 17 февраля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Сближение планет Венеры и Сатурна можно будет наблюдать на территории России 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Наблюдает

Сближение (то есть видимое прохождение одного небесного объекта вблизи другого на небесной сфере) Венеры и Сатурна можно будет увидеть над юго-восточным горизонтом 18 февраля с 6:30 до 7:30 по московскому времени. Угловое расстояние между планетами составит всего 1 градус.

Следующее сближение этих планет можно будет наблюдать 11 декабря 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Луна достигнет точки перигея и перейдёт в фазу полнолуния. В ночь с 19 на 20 февраля размер лунного диска на небесной сфере будет самым большим в 2019 году.