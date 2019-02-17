Петропавловск-Камчатский, 17 февраля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Два емлетрясения магнитудой 4,5 и 4,2 произошли в Тихом океане у берегов полуострова Камчатка. Об этом 16 февраля сообщает Геологическая служба США (USGS).

kuhnmi Камчатка

Первый подземный толчок был зафиксирован в 21:49 16 февраля по Всемирному координированному времени (00:49 мск 17 февраля). Ближайший крупный населённый пункт, город Петропавловск-Камчатский (население около 187 200 человек), находился в 177,4 километрах на юго-пад от эпицентра подземной стихии. Очаг подземных толчков располагался на глубине 35 километров.

Второй подземный толчок магнитудой 4,2 был зафиксирован утром 17 февраля. Ближайший населённый пункт Никольское Алеутского муниципального района располагался в 160 километрах от эпицентра подземных толчков. Очаг подземной стихии находился на глубине 10 километров в акватории Тихого океана.

Оба землетрясения не ощущались в населённых пунктах Камчатского края. Пострадавших и разрушений нет. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,8, которое было зарегистрировано в районе островов Курильской гряды.