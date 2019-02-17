Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Китай надеется, что Россия и США вернутся к выполнению условий Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРМСД), заявил 16 февраля глава канцелярии Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам и член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи после своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. Его слова приводит 17 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Китай надеется, что США и Россия смогут вернуться к ДРСМД», — заявил Ян Цзечи и добавил, что Китай также выступает за придание данному договору многостороннего характера.

Кроме этого член политбюро ЦК КПК подчеркнул, что его страна выступает за сохранение стабильности в глобальном масштабе и потому заявление США о выходе из ДРМСД чревато серьезными последствиями и вызывает у международного сообщества озабоченность.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео заявили о приостановлении США выполнения условий договора ДРМСД и выходе из него через полгода по причине того, что по мнению американской стороны, Россия нарушает условия ДРМСД. Позднее, 5 февраля, президент Трамп заявил, что США готовы к рассмотрению возможности о перезаключении ДРМСД в случае если буде расширено количество его участников.