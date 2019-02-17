Бразилиа, 17 февраля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Около 200 человек, проживающих в районе плотины в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии, будут эвакуированы горнодобывающей компанией Vale в качестве меры предосторожности. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба компании.

(сс) Guilherme Venaglia Прорыв дамбы в Брумадинью, Бразилия

Решение об эвакуации людей было принято после просмотра аналитических отчётов, подготовленных специализированной консультациаонной компанией.

Из зоны, включающей в себя 49 жилых и коммерческих зданий будут эвакуированы порядка 200 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прорыве дамбы горнодобывающей компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс. В результате обрушения потоки воды с грязью смыли дома жителей города Брумадинью. По последним данным, погибли 166 человек, около 150 — считаются пропавшими без вести.

После ЧП бразильские власти начали разрабатывать комплекс мер для предотвращения подобных случаев.