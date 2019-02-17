Вашингтон, 17 февраля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Инцидент с захватом заложников в городе Клинтон (США, штат Миссисипи) привел к гибели четырех человек. Об этом сообщает Associated Press.

(сс) Raymond Wambsgans Полиция

Официальный представитель города Клинтон Марк Джонс рассказал, что инцидент начался 16 февраля. Семейный конфликт привел к тому, что в одном из частных домов города подозреваемый заявил о захвате заложников. В полиции сообщается, что переговоры продолжались 12 часов, после чего в здании началась стрельба. Погибло четыре человека, подозреваемый задержан полицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в американском городе Аврора (штат Иллинойс) 45-летний сотрудник компании Henry Pratt Гэри Мартин открыл стрельбу в офисном здании после того, как стало известно об его увольнении. Выстрелы Мартина унесли жизни пяти человек, сам стрелок был ликвидирован полицейскими.