Москва, 17 февраля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Облачность с небольшими осадками и сильными порывами ветра ожидается в столице России в воскресенье, 17 февраля, сообщает 17 февраля Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице днем составит до +2 градусов, а ночью опустится до — 5 градусов, в Подмосковье — до — 8.

Также в Москве и области 17 февраля ожидается северо-западный и западный ветер, который будет дуть со скоростью 7−12 м/с, а отдельные его порывы будут достигать до 20 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

Отметим, в связи с усилением ветра и гололедицей в МЧС просят москвичей соблюдать в городе осторожность. Пешеходам рекомендовано обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не путаться укрываться от ветра под деревьями.

Автомобилистов просят снизить скорость движения, соблюдать положенную дистанцию и не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.