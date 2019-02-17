Москва, 17 февраля, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Российские IT-компании отличаются высоким профессионализмом и инновационностью, но в России пока нет на рынке IT-индустрии крупного глобального игрока. К таким выводам пришли аналитики немецкой деловой газеты Handelsblatt, опубликовавшей статью-исследование российского рынка IT-технологий.

(сс) Free-Photos Программист

На примере IT-гиганта «Яндекс» издание наглядно показывает огромный потенциал России в сфере электронной коммерции. По статистике, приводимой изданием, доходы «Яндекса» за год выросли на 36% и достигли показателя в 1,8 млрд долларов, а рост прибыли составил 430% или до 660 млн долларов.

Кроме того, отмечается, что Россия пе6реживает подъём интернет-коммерции, что может позволить «Яндексу» стать российским аналогом Amazon, Google, Uber и TomTom одновременно.

Также авторы статьи указывают на постоянный рост числа интернет-пользователей. По данным издания, в России 75% граждан имеют доступ в сеть интернет, число пользователей составляет более, чем 90 миллионов человек, что позволило российскому интернет-рынку стать крупнейшим в Европе.

Отмечается и рост в индустрии электронной коммерции. По данным американского инвестиционного банка Morgan Stanley розничные продажи физических товаров в России в онлайновом режиме достигнет в 2020 оду 31 млрд долларов против 18 млрд долларов в 2017 году и может достичь 52 миллиардов долларов к 2023 году. Общий рынок электронной торговли (торговля товарами и услугами) при этом уже в 2016 году составил 26 миллиардов долларов.

При этом отмечается, что в России пока не появилось ни одного доминирующего провайдера электронной коммерции. Эксперты Morgan Stanley прогнозируют появление доминирующего интернет-ритейлера к 2020 году, поясняя, что Россия сейчас находится на переломном этапе, являясь последним крупным развивающимся рынком без ведущего интернет-ритейлера.