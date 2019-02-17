Москва, 17 февраля, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Участок Сокольнической линии московского метро от станции «Юго-Западная» до станции «Саларьево» планируется к закрытию 3 марта для подключения станций «Коммунарка» («Столбово»), «Ольховая», «Прокшино» и «Филатов луг», сообщил 17 февраля журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Люди в метро

«У нас на 3 марта назначено перекрытие участка метро от станции «Юго-Западная» до «Саларьево», — завил Марат Хаснуллин, чьи слова приводит агентство городских новостей «Москва», и добавил, что это планируется сделать для того чтобы подключить к Сокольнической линии Московского метрополитена участок до станции «Столбово».

Отметим, ранее, 14 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро Москвы от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка», по которому планируется начать движение весной текущего года.