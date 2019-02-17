Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Японии Таро Коно в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Москва все еще рассчитывает продолжить переговоры с Токио по мирному договору на основании декларации 1956 года. Встреча Лаврова и Коно состоялась накануне, 16 февраля, в генеральном консульстве России в Мюнхене.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва — Токио

«Мы встречаемся в соответствии с договоренностью президента России и премьер-министра Японии о необходимости активизировать работу над мирным договором в соответствии с декларацией 1956 года», — сказал Лавров в ходе переговоров с Коно.

Лавров подчеркнул, что с Коно в ходе переговоров он хочет продолжить диалог в «строгом соответствии и последовательности, определенной президентом и премьер-министром».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти продолжают цепляться за Московскую декларацию 1956 года, которая давно уже неактуальная и перестала быть таковой уже более 50 лет назад.

Напомним, что согласно этой декларации СССР и Япония должны заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, а уже после заключения мирного договора, в качестве жеста доброй воли Советский Союз может рассмотреть вопрос о передаче Японии двух островов Курильской гряды — Шикотана и Хабомаи (группа малых островов в количестве около 20 штук).

Эту декларацию в свое время отвергли сами японцы под давлением США, и потребовали не два, а как минимум четыре острова Курильской гряды.