Вашингтон, 17 февраля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Официальный представитель Государственного департамента США, бывшая телеведущая Хизер Науэрт заявила, что она отказывается от рассмотрения её кандидатуры на пост постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Государственного департамента США накануне, 16 февраля.

Аллегорическая статуя «Перекуём мечи на орала», установленная у здания ООН в Нью-Йорке

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий постпред США при ООН Никки Хейли объявила о своей отставки ещё в прошлом году. Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Майк Помпео прочили на это место Хизер Науэрт, которая в госдепе была официальным представителем, а до этого телеведущей.

Кандидатуру Науэрт должен был утвердить сенат Конгресса США, в котором у республиканцев большинство. Однако кандидатура Науэрт нравилась не всем, так как считается, что у нее недостаточно опыта для подобной работы.

Теперь Науэрт заявляет, что не собирается претендовать на эту должность.

Она заявила, что благодарна президенту Трампу и госсекретарю Помпео за оказанное доверие и выдвижение на пост представителя США при ООН, однако вынуждена отказаться.

«Тем не менее последние два месяца были изнурительными для моих близких, поэтому в интересах моей семьи я сняла свою кандидатуру с рассмотрения», — сказала Науэрт.

Ожидается, что в ближайшее время Трамп объявит нового кандидата на пост постпреда США при ООН.