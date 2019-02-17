Москва, 17 февраля, 2019, 07:31 — ИА Регнум. В России завершена модернизация наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, сообщил 16 февраля первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) генерал-майор Игорь Морозов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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По словам Морозова, руководство государства совместно с Министерством обороны уделяли данной стратегической системе наибольшее внимание в последние годы.

«Нам фактически удалось завершить ее модернизацию», — заявил первый зам командующего КВ ВКС РФ.

Также он рассказал, что в минувшем году на боевое дежурство было поставлено три новых радиолокационных станции в Енисейске, Орске и Барнауле, что позволило создать единое радиолокационное поле, в котором с момента распада СССР в 1991 году имелись определенные разрывы по причине того, часть средств этой системы осталась на территории отделившихся от СССР стран. Поэтому, как рассказал Морозов, пришлось в определенном смысле воссоздать данную систему заново.

Также генерал-майор ВКС РФ отметил, что остались только незначительные работы по доработке Системы и что она (Система) получила особую актуальность в связи с выходом США из договора по ДРСМД.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили о том, что США приостановливает свое участие в договоре ДРСМД со 2 февраля, а через полгода выходит из него, так как США считают, что Россия нарушает данный договор.