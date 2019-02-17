Порт-о-Пренс, 17 февраля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. В столице Гаити городе Порт-о-Пренс вновь проходят акции протеста против политики президента этой страны Жовенеля Моиза и США. Об этом накануне, 17 февраля, пишет издание Le Journal de Montreal.

(сс) James Emery Полиция в Порт-о-Пренс. Гаити

Акции протеста не стихают на Гаити с 7 февраля. Митингующие выступают против президента Гаити Жовенеля Моиза и обвиняют его в неспособности обеспечить гражданам товарами первой необходимости. Также Моиз обвиняется в растрате государственных средств.

Кроме того, жители Гаити выступают против союза с США, который активно поддерживает Моиз. Ряд протестующих даже просит Российскую Федерацию помочь в разрешении кризиса на Гаити. Некоторые протестующие несли с собой изображение российского флага.

А вот американский флаг протестующие сожгли в знак протеста.

Стоит отметить, что полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. В ходе протестов погибли по меньшей мере семь человек, в том числе один журналист. Несколько десятков человек получили ранения.