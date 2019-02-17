Москва, 17 февраля, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Четыре автоматических космических аппарата предлагает Роскосмосу и РАН запустить на Луну НПО имени Лавочкина. Об этом 17 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в ракетно-космической отрасли.

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Осуществить запуск космических аппаратов предлагается в период с 2031 по 2035 годы. Посадочная станция «Луна-30» доставит на спутник Земли многоразовый пилотируемый лунный корабль для осуществления различных миссий. Посадочная станция «Луна-31» доставит на Луну тяжёлый луноход, массой до 5 тонн, предназначенный для разработки лунных ресурсов.

Следующая станция «Луна-32» доставит на Луну специальные модули, предназначенные для монтажа лунного полигона, а орбитальный аппарат «Луна-33» обеспечит связь и навигацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах России по строительству лунных баз, большая часть работ на которых будет осуществляться без присутствия человека. Об этих планах сообщал зампред совета РАН по космосу Лев Зелёный.

При этом строительство первой российской лунной базы запланировано начать в 2025 году с запуска базового модуля.