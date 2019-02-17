Киров, 17 февраля, 2019, 06:50 — ИА Регнум. Пожилой мужчина и двухлетний мальчик получили травмы при падения снега с крыш в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

(сс) jorisamonen Снег на крыше

Первый случай произошел 16 февраля возле дома 8 по улице Чистопрудненской. Ребенок в результате схода снежной массы получил травмы мягких тканей. Врачи осмотрели его и отправили домой.

Возле дома 16 по улице Дзержинского пострадал прохожий 1956 года рождения. У мужчины оказался поврежден лучезапястный сустав, лечение он проходит амбулаторно.

В отношении деятельности управляющих компаний мэрия проводит проверку. Инцидентом с травмированием ребенка также заинтересовался Следственный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные случаи, в том числе трагические, происходят в разных регионах регулярно. Так, 12 февраля в Ярославле льдина с крыши упала на женщину, её доставили в больницу. В Павлово-Посадском районе Подмосковья 31 января упавшая с крыши наледь едва не убила пенсионерку. Женщина попала в реанимацию с переломами и травмой головы.

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