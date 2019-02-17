Лион, Франция, 17 февраля, 2019, 06:35 — ИА Регнум. Полицейский автомобиль подвергся нападению протестующих в французском Лионе. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Travail personnel Желтые жилеты

Двое сотрудников полиции ехали через пробку, когда их машину атаковали участники акции «желтых жилетов». Манифестанты стали бросать в автомобиль камни, бить по нему палками и прыгать на капот.

Девушку-полицейского, которая находилась за рулем, протестующие напугали до слез. Благодаря подсказкам коллеги, она отъехала на безопасное расстояние.

https://twitter.com/Alternative_PN/status/1096851557696573440

Как сообщало ИА REGNUM 16 февраля в Париже и других французских городах в четырнадцатый раз прошли массовые манифестации «желтых жилетов», недовольных политикой властей. В столице были задержаны по меньшей мере 23 человека.

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