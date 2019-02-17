Иванка Трамп рассказала о впечатлениях от встречи с Меркель
Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 06:19 — ИА Регнум. Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и дочери президента США Иванки Трамп состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Впечатлениями от встречи Иванка Трамп поделилась в Twitter.
Она призналась, что была рада очередной встрече с немецким канцлером и многому у нее научилась. Иванка назвала Меркель «фантастической защитницей» прав женщин в сфере профессионального образования и экономики.
В международной конференции Иванка участвовала вместе с мужем, советником главы США Джаредом Кушнером.
Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча Меркель и Иванки Трамп состоялась в апреле 2017 года в Берлине на саммите «женской двадцатки». В июле того же года Иванка присутствовала на некоторых заседаниях саммита «большой двадцатки» вместо отца. Меркель тогда подчеркнула, что Иванка была неотъемлемой частью американской делегации, а подобные замены являются нормальной практикой.
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