Науэрт отказалась бороться за пост представителя США в ООН
Вашингтон, 17 февраля, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт перестала претендовать на должность постпреда страны в ООН. Об этом говорится в заявлении госдепа.
Науэрт отметила, что снимает свою кандидатуру с выдвижения на должность постпреда, так ак последние два месяца оказались для её близких изнурительными. Такое решение было принято ради семьи, пояснила она.
Дипломат назвала огромной честью для себя работу в Белом доме и поблагодарила президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и сотрудников внешнеполитического ведомства за поддержку.
В госдепе при этом не уточнили, останется ли Науэрт главой пресс-службы ведомства, хотя в сообщении она названа «официальным представителем».
Как сообщало ИА REGNUM, о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН Трамп заявил в декабре 2018 года. До назначения пресс-секретарем госдепа Науэрт была ведущей телеканала Fox News.
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