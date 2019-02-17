Вашингтон, 17 февраля, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт перестала претендовать на должность постпреда страны в ООН. Об этом говорится в заявлении госдепа.

U.S. Department of State Хизер Науэрт

Науэрт отметила, что снимает свою кандидатуру с выдвижения на должность постпреда, так ак последние два месяца оказались для её близких изнурительными. Такое решение было принято ради семьи, пояснила она.

Дипломат назвала огромной честью для себя работу в Белом доме и поблагодарила президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и сотрудников внешнеполитического ведомства за поддержку.

В госдепе при этом не уточнили, останется ли Науэрт главой пресс-службы ведомства, хотя в сообщении она названа «официальным представителем».

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН Трамп заявил в декабре 2018 года. До назначения пресс-секретарем госдепа Науэрт была ведущей телеканала Fox News.

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