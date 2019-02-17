Берлин, 17 февраля, 2019, 04:54 — ИА Регнум. Российская делегация провела в Мюнхене более двух десятков переговоров. Все они были конструктивными, заметно желание нормализации отношений с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам международной конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

Конструктивно себя вели даже те политические деятели, что ранее жестко высказывались в адрес России. Все заверяли в том, что желают нормализовать отношения, отметил Лавров.

По его словам, пока этой нормализации не произошло, вероятно, в силу круговой поруки и необходимости следовать курсу, который в странах Евросоюза закреплен под давлением агрессивно антироссийского большинства.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров в шутку посетовал на чересчур активное внимание к российской делегации в Мюнхене и добавил, что немного изоляции ей бы не помешало.

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