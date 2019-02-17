Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Российской делегации в Мюнхене не помешала бы некоторая изоляция, так как переговоры оказались слишком насыщенными. Об этом пошутил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам международной конференции по безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Переговоры шли бесперебойно. Представители России провели более двух десятков встреч и даже хотели бы немножко изоляции, так как делегации было «спины не разогнуть», отметил Лавров.

Разговоры были конструктивными, позицию Москвы стали лучше воспринимать. Терпение и труд всё перетрут, вспомнил русскую пословицу глава дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 и 16 февраля состоялась 55-я Мюнхенская конференция по безопасности. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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