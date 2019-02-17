Лондон, 17 февраля, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Сестра экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона Рейчел разделась в студии телеканала Sky News. Фрагмент записи доступен для просмотра на YouTube.

Vmurden Рейчел Джонсон

Во время прямого эфира Рейчел Джонсон расстегнула и сняла блузку, под которой не было нижнего белья. Таким образом 53-летняя журналистка выразила протест против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

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Brexit оставляет Великобританию голой, пояснила она. Своей акцией Джонсон поддержала преподавателя Кембриджского университета Викторию Бейтман, которая также устроила «голый протест» в эфире для привлечения внимания к проблеме Brexit.

Рэйчел Джонсон — убежденная сторонница членства Британии в ЕС в отличие от своего брата. Борис Джонсон покинул пост главы МИД в июле 2018 года из-за разногласий по процедуре Brexit.

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