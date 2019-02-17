Киев, 17 февраля, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Новому президенту Украины грозит «падение из окна» в случае смены вектора внешней политики. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает «Европейская правда».

Karl Gruber Павел Климкин

Министр отметил, что не испытывает опасений насчет возможного изменения курса Украины после президентских выборов. Избранному главе государства придется учитывать мнение населения.

Если же новый лидер решит вести дела с Россией и на условиях России, его в тот же день «выкинут из окна».

«Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже», — добавил Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине пройдут президентские и парламентские выборы. Ранее Верховная рада Украины поддержала инициативу президента Петра Порошенко и утвердила поправки в конституцию, закрепившие курс Киева на вхождение в НАТО и Евросоюз.