Ватикан, 17 февраля, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Бывший архиепископ Вашингтона Теодор Маккэррик признан церковным судом виновным в педофилии и домогательствах к мужчинам. Маккэррик лишен сана, говорится в сообщении ватиканской Конгрегации доктрины веры.

Milliped Граффити о педофилии в католической церкви в Лиссабоне

Окончательный вердикт по делу 88-летнего Маккэррика бывшая Святая инквизиция вынесла 11 января. Его признали виновным в нарушении заповеди «Не прелюбодействуй» — сексуальном насилии над несовершеннолетними и склонении к интимной связи молодых людей, которые желали принять сан. Первый такой случай произошел 45 лет назад.

Сессия конгрегации утвердила решение 13 февраля, после чего о нем сообщили Маккэррику. Приговор подтвержден Папой римским Франциском и обжалованию не подлежит.

Ранее папа Римский лишил сана за подобные деяния архиепископа Ла-Серены Франсиско Хосе Кокса и епископа Икике Марко Антонио Орденьеса.

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