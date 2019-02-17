Кривой Рог, Украина, 17 февраля, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Храм канонической Украинской православной церкви в Кривом Роге подвергся нападению неизвестных. Вандалы исписали стены нацистскими лозунгами и бросили в здание бутылку с зажигательной смесью, говорится в сообщении УПЦ Московского патриархата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Инцидент произошел вечером 15 февраля, в день праздника Сретения Господня, отметили в УПЦ. Радикалы атаковали храм Вознесения Господня, построенный в 1876 году.

Огонь серьезно повредил центральные входные двери и надвратную икону. Надписи на стенах прямо отсылают к лозунгам радикальных нацистских движений. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к атаке.

Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в 2014 году власть стала активно вмешиваться в дела церкви. Против канонической УПЦ МП развернута целая кампания, происходят атаки на храмы и нападки на священнослужителей.

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