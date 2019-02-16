Москва, 17 февраля, 2019, 02:33 — ИА Регнум. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о конфликте главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера и известного знатока Александра Друзя. Стихи Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Так, музыкант написал, что знатоки «делают на всём бабосы», а Бер оказался не простак и «потопил Друзя», но сам при этом «пошел ко дну». Магистр «Что? Где? Когда?», отметил Шнуров, может ответить на все «вопросы у Диброва», но при этом быть нехорошим человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илья Бер обвинил магистра телеигры в попытке подкупить его перед съемками, чтобы узнать ответы на вопросы. Друзь обвинение опроверг и рассказал, что лишь подыграл главреду, который сам предложил ему ответы за вознаграждение. Первый канал отстранил обоих от участия в программах за неэтичное и недопустимое поведение.

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