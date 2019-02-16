Москва, 17 февраля, 2019, 01:51 — ИА Регнум. Инициатива об ограничении продажи автомобилей людям, не имеющим гаража или парковочного места, не обсуждается в Государственной думе РФ. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), пишет «Российская газета».

Евгений Катышев Частные гаражи

Лысаков обратил внимание на то, что в производство автомобилей в России только «начало подниматься с колен». Указанное новшество обрушит отрасль.

Опроверг обсуждение идеи и председатель комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев («Единая Россия»). Он отметил, что никто не вправе запретить покупку автомобиля человеку, располагающему такими средствами.

«У сумасшедших, может быть, обсуждается, но в Думе сумасшедших нет», — цитирует Москвичёва «Инфо24».

Член комитета по транспорту Антон Жарков («Единая Россия») указал, что такая инициатива официально в Госдуму не поступала. Парламентарий добавил, что сам был бы против, так как решать проблему с увеличением количества автомобилей нужно через строительство парковочные мест, а не запрет на покупку машин.

Ранее в сетевых СМИ появились сообщения о якобы обсуждении в Госдуме запрета продажи автомобилей тем, кому негде их хранить. Источники такой информации названы не были.