Москва, 17 февраля, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Приближение сильной бури не могло заставить участников группы Дятлова покинуть палатку неодетыми — от ветра прячутся, а не убегают. Так прокомментировал версию шведских исследователей о трагедии на склоне горы Холатчахль бывший начальник Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, заслуженный спасатель РФ Валерий Кудинов.

Soviet investigators Палатка группы Дятлова

Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен повторили маршрут советских туристов, погибших в 1959 году на Северном Урале. Они предположили, что группа Дятлова погибла из-за сильнейшей снежной бури. Туристы, по версии шведов, могли в спешке покинуть палатку, так как боялись, что её унесет, сообщало издание Aftonbladet.

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Даже сильная буря не возникает моментально. Её приближение можно заметить, это дает время одеться, обуться, закрыть палатку и остаться внутри, но не выбегать наружу, сказал ТАСС Кудинов, не раз бывавший на перевале Дятлова.

«От ветра не убегают, от ветра прячутся», — отметил спасатель.

Опытным туристам известно, что переночевать этом склоне можно с двух сторон: с одной стороны от ветра прикрывает лес, с другой — гора. При ветре с одной стороны путешественники выбирают для ночлега другую. Резать палатку изнутри и покидать её без одежды — бессмысленно, заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Екатеринбурге был представлен 400-страничный оригинал уголовного дела о смерти туристической группы под руководством Игоря Дятлова. На протяжении долгого времени дело было засекреченным. Туристы погибли на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года.