Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Откровенной иронией ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о «преступлениях» президента Сирии Башара Асада в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Его слова приведены в Тelegram-канале МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Лаврову зачитали вопрос от журналиста Джоша Рогина из The Washington Post. Он отмечал, что Россия стала гарантом безопасности в Сирии. Однако может ли она гарантировать, что «режим Башара Асада» перестанет угрожать всему Ближнему Востоку и прекратит «зверства» против сирийского народа?

Глава российской дипломатии ответил, что американское издание всё равно интерпретирует его слова так, как сочтет нужным.

«Так что — пишите, что хотите», — заявил Лавров.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил позже в своем Twitter, что своим ответом Лавров «поставил на место» американские СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 55-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила в Германии 15 и 16 февраля. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Мероприятие было посвящено обстановке на Ближнем Востоке и Балканах, а также проблеме безопасности в Арктике и на Чёрном море.