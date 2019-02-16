Москва, 16 февраля, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Модернизацию наземного сегмента системы предупреждения о ракетном нападении фактически удалось завершить специалистам в Российской Федерации. Об этом заявил первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Игорь Морозов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Mil.ru Радиолокационная станция

По его словам, в последние годы руководство РФ и Минобороны уделяло наибольшее внимание этой стратегической системе, поэтому «нам фактически удалось завершить ее модернизацию».

Морозов напомнил, что три новых радиолокационных станции — в Енисейске, Барнауле и Орске — поставили на боевое дежурство в России в 2018 году. Благодаря этому, отметил генерал-майор, было воссоздано сплошное периферийное радиолокационное поле, которое ранее было неполным из-за распада СССР.

Первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил подчеркнул, что систему предупреждения о ракетном нападении пришлось буквально воссоздавать заново.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 г. глава Белого дома США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).