Калуга, 16 февраля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. В Калуге неизвестное лицо в ночное время проникло в помещение одной из финансово — кредитных организаций областного центра, откуда похитило денежные средства на общую сумму более 14 миллионов рублей.

Мвд.рф Полиция

Как сообщили 16 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно — розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности и местонахождения лица, причастного к совершению противоправного деяния.

Следственным подразделением УМВД России по г. Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Между тем, по информации социальных сетей половина украденной суммы была в рублях, остальное — в долларах и евро. Блогеры полагают, что грабителей было трое. Они проникли в здание банка, разбив стекло, а «наличку» вынесли в рюкзаках.

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