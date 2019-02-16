Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Результаты на Украине по итогам голосования на президентских выборах-2019 будут «замечательные». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил действующий президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Никто не знает, кто победит (на выборах-2019), — сказал Порошенко. — Однако я уверен, что у нас будут замечательные результаты».

Как передавало ИА REGNUM, 31 марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы, в которых примут участие более 40 кандидатов.

Читайте также: «На Украине многие разочарованы в реформах» — МИД Канады

А также: Волкер о выборах на Украине: Россия пытается «ослабить» Порошенко